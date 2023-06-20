وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الإيطالي مستجدات الأزمات في ليبيا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، أحمد عطاف، اليوم، جلسة عمل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان له، أن الطرفان تبادلا وجهات النظر حول عديد القضايا المطروحة في الفضاءات الاقليمية المشتركة، خاصة مستجدات الأزمات في ليبيا.

كما تطرق الطرفان في الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء، وكذا قضية الصحراء الغربية، وتطورات الأزمة في أوكرانيا على ضوء عرض الوساطة الذي تقدم به رئيس الجمهورية الجزائري للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي يضمن احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ويأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية للأطراف المعنية.