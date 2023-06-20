اليعقوبي: باتيلي هو أحد معرقلي الانتخابات.. بدعمه لحكومة اتفق الجميع على تنحيها

اعتبرت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، “السيدة اليعقوبي” أن باتيلي هو أحد معرقلي الانتخابات في ليبيا بدعمه لبقاء حكومة اتفقت جميع الأطراف المحلية على تنحيها ورفض القوانيين التي تُفضي لانتخابات.

وغردت “اليعقوبي” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” قائلة: مهمة المبعوث هي دعم السلام والمساعدة في الانتقال الديمقراطي والتحضير للانتخابات.

وأضافت، لكن يبدوا أن عرقلة جهود التوافق المحلي ورفض القوانيين التي تفضي إلى انتخابات ودعم الفساد هذه هي المهام الحقيقية للمبعوث الأممي حسب إحاطته الأخيرة.

وتساءلت “اليعقوبي” في تغريدتها قائلة: هل المبعوث هو أحد معرقلين الانتخابات ؟ بدعمه لبقاء حكومة اتفقت جميع الأطراف المحلية على تنحيها لأنها تغتصب السلطة وتعمل على نسف تطلعات أكثر من 2 مليون ليبي ينتظرون صناديق الانتخابات!!!

وتابعت، لماذا المبعوث الأممي يقف حجر عثرة أمام التوافق الليبي ويضع نفسه محل شكوك؟

كما طالبت رئيسي “النواب والدولة” باستكمال عملهم التوافقي من أجل حكومة تكنوقراط تعمل على الانتخابات والمطالبة باستبدال المبعوث وحتى إيقاف عمل البعثة الأممية في ليبيا فهي السبب الرئيسي لخلق الضوضاء الغامضة وعرقلة أي عمل وطني .

واختتمت تغريدتها قائلة: الأمم المتحدة عبارة عن كتلة من الأجزاء وعندما تعمل هذه الأجزاء ضد بعضها البعض فإن النتيجة الحتمية ستكون الجمود والعجز فكيف ننتظر منها المساعده؟