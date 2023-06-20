وزارة “عمل الدبيبة” تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا

عقدت وزارة العمل والتأهيل، اجتماعا موسعا لمناقشة أوضاع العمالة الأجنبية في البلاد، حيث استعرض الاجتماع نتائج الحملة التفتيشية التي تقوم بها الوزارة.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز المخالفات التي تم ضبطها وكيفية التنسيق لضبط سوق العمل وتنظيميه وفق التشريعات والقوانين النافذة. وبحث المجتمعون ، أهمية وضع آليات واستراتيجية تقودها الوزارة لتسوية الملف، وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق لدعم جهود الوزارة من قبل جهاز الحرس البلدي وإدارة مباحث جوازات وبقية الأجهزة ذات الصلة للقيام بضبط سوق العمل، إضافة إلى عقد اجتماع موسع آخر في الفترة القادمة.

وجرى الاجتماع بحضور كل من وكلاء عن وزارات العمل والتأهيل والداخلية والخارجية و الثقافة ورئيس مصلحة الجوازات وشؤون الأجانب ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومندوبين عن مكتب النائب العام وجهاز الهجرة غير الشرعية والأجهزة الأمنية.