اللجنة القانونية لـ”هانيبال”: صحته تراجعت ومقربين من نبيه بري يطالبون بفدية

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أكّد رئيس اللجنة القانونية لـ هانيبال القذافي، عقيلة دلهوم، أنَّ صحته تراجعت باليومين الأخيرين بشكل كبير.

وأضاف دلهوم في تصريحات للعربية الحدث أن هناك تهديد كبير على حياة هانيبال خاصة أنه لا يزال يتعرض لتعذيب في السجون اللبنانية.

وأوضح أن حركة أمل تقاعست بالتعاون مع القذافي بشأن اختفاء موسى الصدر، حيث لم يلبي نبيه بري طلب معمر القذافي بتحقيق مشترك عن اختفاء الإمام.

وذكر أن القضاء اللبناني تقاعس بشأن اختفاء الإمام موسى الصدر، وحركة أمل ونبيه بري يتحكمان بالقضاء اللبناني في هذه القضية.

وتابع، “لماذا لا يحققون مع عبدالسلام جلود الموجود بباريس بشأن اختفاء الإمام الصدر، وهانيبال عند اختفاء الإمام الصدر كان عمره 3 سنوات”.

وأكد أنَّ، هناك ابتزاز مالي من مقربين من نبيه بري للإفراج عن هانيبال حيث يطلبون فدية للإفراج عنه تتراوح بين 50 و200 مليون دولار، ومناصرون للإمام الصدر فضحوا نبيه بري بعدما علموا أنه يتاجر بالقضية.

وأعلن هانيبال القذافي نجل معمر القذافي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته.

وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات، ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، وجرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978.

ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة كتم معلومات بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.