17 مترشح رئاسي يستنكرون انحياز “باتيلي” لحكومة “الدبيبة” خلال إحاطته لمجلس الأمن

الوطن|رصد

أصدر 17 مترشح للرئاسة بيانًا يستنكرون فيه انحياز المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” في إحاطته لمجلس الأمن للحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وعبر المترشحين في البيان عن استغرابهم من الموقف السلبي للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي حيال اجتماعات لجنة 6+6 ومخرجاتها والنأي بنفسه عن اجتماعاتها، كما انتقدوا تخليه عن مهمة الوساطة ووقوفه متفرجا على الخلافات القائمة.

وأستنكر البيان انحياز عبدالله باتيلي في إحاطته لمجلس الأمن إلى الحكومة المنتهية الولاية التي سبق وأن أنهى ولايتها مجلس النواب، بعد أن كانت الدول العظمى والغالبية من الشعب الليبي وصلت إلى قناعة بأن هذه الحكومة، العائق الأساسي للانتخابات، معتبرين أن باتيلي بذلك يقحم نفسه كطرف في الأزمة بدلا من أن يكون جزءا من الحل.

وفي السياق ذاته أجزم المترشحين، أن باتيلي ومستشاريه السياسيين في البعثة انخرطوا في العمل ضد مصلحة الشعب الليبي بالعمل على إعاقة الانتخابات،مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بتغييرهم فورا، وكما طالبوا من كل القوى والمؤسسات الوطنية وقف التعامل مع البعثة إلى أن يتم استبدال رئيسها وموظفيها.

واكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن وفي ظل حكومة واحدة لكل ليبيا تشكل لهذا الغرض، ونُحمّل بعثة الأمم المتحدة كل تأخير إضافي في إجراء الانتخابات.

ودعا المترشحين في بيانهم مجلسي النواب والدولة إلى الالتزام ببنود التعديل الدستوري الثالث عشر ومساعدة لجنة 6+6 في إيجاد حلول للمسائل العالقة، والشروع فورًا في مشاورات جادة لتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية مستقلة تكون مهمتها محصورة في إجراء الانتخابات وتسيير الأعمال.