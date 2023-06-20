ترحيل 165 مهاجرا غير شرعي إلى نيجيريا

قال المتحدّث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد “هيثم بالقاسم” لوكالة فرانس برس إنّ السلطات الليبية “رحّلت 165 مهاجراً غير شرعي إلى نيجيريا” على متن رحلة جوّية خاصة.

وأوضح أنّه من بين المهاجرين الذي تمّ ترحيلهم “90 امرأة وتسعة أطفال”.

ووُضعت هذه النسوة مع أطفالهن في غرفة بمقرّ جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس تحت حراسة شرطيات راقبن توزيع وجبات الطعام والمشروبات ومستلزمات السفر عليهنّ من قبل موظفي المنظمة الدولية للهجرة.

وتمّ ترحيل المهاجرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية الخاصة “البراق”.

وبحسب بالقاسم فإنّه “من المقرّر تنظيم رحلات أخرى الأسبوع المقبل إلى نيجيريا”.