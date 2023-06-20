| باتيلي يطلع المجلس الرئاسي على إحاطته أمام مجلس الأمن

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2023/06/21 على الساعة 00:18

: أطلع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، المجلس الرئاسي على ملخص إحاطته لمجلس الأمن، أمس الإثنين، ونتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء نائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، لبحث أخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، حسب بيان للمجلس الرئاسي علي “فيسبوك”.

وأكد الكوني واللافي خلال اللقاء على أهمية مشاركة الجميع في حل الأزمة الليبية دون اقصاء، وصولاً لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة وشفافية يقبل بنتائجها الجميع.

وأضاف البيان أن باتيلي أشادبجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، باعتباره الشريك الرئيسي للبعثة الأممية في العملية السياسية. مجدداً تأكيد استمرار دعم البعثة، لمشروع المصالحة الوطنية الذي وصل إلى مراحل متقدمة، بالتحضير للمؤتمر الجامع المزمع عقده خلال الأشهر القادمة.