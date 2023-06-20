الدغاري: مصر تحاول المساهمة في إدارة حل الأزمة الليبية

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إنه وعند رؤية نتائج لجنة 6+6 في اول مرحلة تجسد الوفاء بالإستحقاقات المقبلة، لكن خلال حوار “ليبي ليبي”، ويمثل ملكية ليبية خاصة لذلك اللجنة تحتاج إلى اصوات داعمه لا محبطه.

وأضاف عضو مجلس النواب في مقابلة تلفزيونية، أن مخرجات لجنة 6+6 بنيت على قواعد هشه بسبب التعديلات الدستورية المتكررة، يمكن وصفها بالحلول التطبيقية.

وبين الدغاري، أنه يجب الخروج إلى دستور مستفتى عليه من قبل الشعب وهو الأساس كونه مصدر كل السلطات الذي تبنى عليه كل العمليات المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي ظهر فيها الكثير من الاحباط وظهر فيها الكثير من النقاط الناقده للمجريات وتحدث عن أطراف سياسية دون توضيح، وتكلم عن قوانين تشكل خطوة لكنها غير كافية.

وأنهى الدغاري حديثة، أن مصر كان لها دور إيجابي في التأم مجلس النواب الليبي بعد الانقسام الذي كان فيه، كما يمكن وصف الدور المصري في هذه المرحله الحاليه بالدور المساعد، حتى في التعديل الدستوري الثالث عشر كانت مصر من تحتضن هذه الجلسات.