“داخلية الدبيبة”: إخلاء محطات الكهرباء من شاغليها.. ومنحهم مهملة 48 ساعة للخروج

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن إطلاق حملة أمنية تقودها الإدارة العامة للشرطة الكهربائية لإخلاء المحطات الكهربائية المستغلة من قبل بعض المواطنين كمساكن ومخازن.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الحملة انطلقت بمتابعة من وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة “عماد الطرابلسي”، مشيرة إلى أنه بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية عبد السلام البركي انطلقت الدوريات الأمنية التابعة لفرع الإدارة بطرابلس اليوم الثلاثاء في تنفيذ إخلاء المحطات المستغلة من قبل بعض المواطنين داخل بلدية أبوسليم حيث منحت مهلة لشاغليها بالإخلاء والخروج منها في ظرف 48 ساعة.