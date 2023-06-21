“المقريف” يبحث المشاكل التي تعاني منها بلدية بنغازي مع مخاتير المحلات

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اجتمع وزير التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية “موسى المقريف ” بعددٍ من مسؤولين ومختاتير محلات بلدية بنغازي الكبرى؛ لمناقشةالمختنقات والمشاكل التي تعاني منها البلدية في الصحة، والطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي.

وحضر الاجتماع كلاً من، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتة“، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “ساميناصر“، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج“، ومدير عام مصلحة المرافق التعليمية “علي القويرح“، وبمشاركةالأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر الدين المحتوت“.