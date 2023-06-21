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“المقريف” يبحث المشاكل التي تعاني منها بلدية بنغازي مع مخاتير المحلات

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

اجتمع وزير التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية  موسى المقريفبعددٍ من مسؤولين ومختاتير محلات بلدية بنغازي الكبرى؛ لمناقشةالمختنقات والمشاكل التي تعاني منها البلدية في الصحة، والطرق، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي.

وحضر الاجتماع كلاً من، مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإداريةإبراهيم تاكيتة، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلاتساميناصر، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافقمحمود عجاج،  ومدير عام مصلحة المرافق التعليميةعلي القويرح، وبمشاركةالأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحليةنصر الدين المحتوت“.

الوسوم

#الحكومة منتهية الولاية بلدية بنغازي الكبرى عبدالحميد الدبيبة ليبيا وزاة التربية والتعليم

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الوطن الليبية

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