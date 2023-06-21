شكشك يبحث إعادة تنسيب موظفي خارج الملاك الوظيفي إلى المؤسسات الحكومية

التقى أمس الثلاثاء رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، بممثلين عن تجمع حراك الساحة لفائض الملاك الوظيفي.

وبحسب بيان صادر عن الديوان عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، تناول اللقاء متابعة مستجدات قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 357لسنة 2023 م بإعادة تنسيب موظفي خارج الملاك الوظيفي إلى القطاعات والمؤسسات الحكومية، وإدراجهم من ضمن ملاكاتهما الوظيفية حسب مؤهلاتهم ودرجاتهم الوظيفية وتغيير المسارات الوظيفية حسب الجدول الموحد.

وبدوره أثنى “شكشك”، على سرعة استجابة الحكومة لتوصيات الديوان بهذا الخصوص، والمساهمة في حل هذه الإشكالية.

كما أصدر تعليماته المباشرة للإدارة المختصة بالديوان لمتابعة تنفيذ القرار .