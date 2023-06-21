ليبيا الان

الحصادي: “باتيلي” بعد إحاطته ينضم إلى الأطراف المعرقلة للانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري “منصور الحصادي”، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” أمس الإثنين أمام مجلس الأمن.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المبعوث الأممي باتيلي بعد إحاطته ينضم إلى الأطراف المعرقلة للانتخابات والمستفيدة من الوضع الراهن”.

وأضاف عضو مجلس الدولة قائلا :”فرصة التقارب بين مجلسي النواب والدولة و توافق لجنة 6+6 على قوانيين الانتخابات التشريعية والرئاسية لم يحظ بها أي مبعوث سابق”.

وختم الحصادي تغريدته بالقول :”فلا قيمة لأي إحاطة لا تدعم رغبة الليبيين فى الانتخابات”.

الوسوم

الحصادي باتيلي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك