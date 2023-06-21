الحصادي: “باتيلي” بعد إحاطته ينضم إلى الأطراف المعرقلة للانتخابات

انتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري “منصور الحصادي”، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” أمس الإثنين أمام مجلس الأمن.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”المبعوث الأممي باتيلي بعد إحاطته ينضم إلى الأطراف المعرقلة للانتخابات والمستفيدة من الوضع الراهن”.

وأضاف عضو مجلس الدولة قائلا :”فرصة التقارب بين مجلسي النواب والدولة و توافق لجنة 6+6 على قوانيين الانتخابات التشريعية والرئاسية لم يحظ بها أي مبعوث سابق”.

وختم الحصادي تغريدته بالقول :”فلا قيمة لأي إحاطة لا تدعم رغبة الليبيين فى الانتخابات”.