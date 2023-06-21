“الكوني” يستقبل القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا

الوطن – متابعات

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا “ماساكي أماديرا “، الذي قدم إحاطة النائب عن رغبة بلاده تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد الكوني على أهمية العلاقات الليبية اليابانية وسبل تطويرها في عديد المجالات، لاسيما الاقتصاد، التقنية، التعليم، لما لدولة اليابان من خبرة رائدة في هذه المجالات.

بدوره أشاد “ماساكي أماديرا “، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس بحضور رئيس الديوان ناصر جبريل، بجهود المجلس، الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مؤكداً استمرار دعم بلاده لكل الجهود التي تساهم في إجراء الانتخابات.