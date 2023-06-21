القيب: الدبيبة اختار 1895 طالبا للإيفاد لتركيا بدون المتفوقين

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن قرارات الإيفاد والتفويضات المالية لعدد من الموفدين للجمهورية التركية رشحت من قبل مكتب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي كانت حريصة كل الحرص على إضافة عدد محدود من المتفوقين فقط.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه “من بمبدأ الشفافية والنزاهة التي تعتمدها الوزارة في الكشف عن قرارات الإيفاد والتفويضات التي أنجزت من خلالها وبناء على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” نعرض لكم قوائم التفويضات المالية لعدد من الموفدين للجمهورية التركية.

وأضافت، نؤكد “أن هذه القوائم رشحت من قبل مكتب رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولم تكن أبدا من ترشيح الوزارة التي كانت حريصة كل الحرص على إضافة عدد محدود من المتفوقين فقط”.