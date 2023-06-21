“شكشك” يحضر جلسة عمل مصغرة بين فريق الفحص والمراجعة بديوان المحاسبة و”السني”

الوطن|رصد

حضر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الثلاثاء، عبر تقنية الزوم، جانباً من جلسة العمل المصغرة التمهيدية، بين فريق الفحص والمراجعة بالديوان ومندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وأعضاء البعثة الدائمة بمقر البعثة بمدينة نيويورك الأمريكية.

من جانبه أثنى رئيس الديوان على الجهود المبذولة لفريق البعثة، مشدداً على ضرورة مساعدة اللجنة في تنفيذ مهمة الفحص والمراجعة.

وأكد شكشك على أهمية تعزيز الثقة بعمل الديوان وإبراز دوره الاستشاري في مناصرة الجهات الخاضعة في تحسين أدائها، وتحقيق الأثر الإيجابي، بما يفضى بالفائدة والمنفعة على المواطن.