“مؤسسة النفط” تنفذ تمرين على عمليات الإخلاء بحالة وقوع الحرائق

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نفذت فرق الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط تمرين تشبيهي عن عمليات الإخلاء والطوارئ في حالة حدوث حرائق.

وجاء التمرين في إطار الرفع من مستوى الاستعداد والإستجابة للحالات الطارئة وتقييم مدى جاهزية مختصي السلامة بالمؤسسة وفريقالطوارئ لشركة مليته المكلف بحماية مباني المؤسسة وتدريب المستخدمين على خطة الإخلاء والاستجابة.

وتنفيذًا لخطة إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة لسنة 2023 ، نُفذ اليوم الثلاثاء، تمرين تشبيهي بمبنى الأشرطة المغناطيسية عنعمليات الإخلاء والإنقاذ والإطفاء والاستجابة لحدوث حريق بالتعاون مع إدارة المعلومات الفنية وإدارة الأمن الصناعي وجهاز حرس المنشأتالنفطية

وبحسب القائمين على التمرين فإن النتائج كانت مرضية مع العمل على تحسين نقاط الضعف التي لوحظت خلال التمرين لتفاديها مستقبلاً.