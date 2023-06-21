وزير بحكومة الدبيبة: حققنا نجاحات في برنامج “بلديتي” للانتعاش الاقتصادي

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة؛ ” بدر الدين التومي “، أنهم حققوا نجاحات في برنامج “بلديتي” للانتعاش والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت صفحة الحكم المحلي على فيسبوك، في بيان، أن التومي اجتمع مع اللجنة التوجيهية لبرنامج بلديتي 2 بحضور ممثلي وزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط ، وحضر من جانب الشركاء الدوليين بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

والسفارة الايطالية في ليبيا والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف

وأردف البيان أنه “تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المرحلة الأولى بلديتي 1، كما تم أيضاًً استعراض البرامج المخطط لها في المرحلة الثانية بلديتي 2”.

وقال التومي إنه يجب “البناء على النجاحات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى واستخلاص الدروس المستفادة منها بما يضمن حسن تنفيذ المرحلة الثانية بما يحقق الأهداف التي اعتمدت لأجلها”.

كما وجه كافة الأطراف المحلية والدولية بضرورة “العمل بشكل مشترك بما يكفل تحسين معدلات الأداء ويحدث التكامل بين المشروعات التي نفذتها الحكومة ومشروعات الشركاء الدوليين”.