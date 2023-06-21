شاهد.. الارصاد توضح حالة الطقس والحرارة لـ3 أيام بدءاً من الاربعاء 21 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 21 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث لا تغير في حالة الطقس على مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من الخمس حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساءا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-37)مْ.