بويصير: الدبيبة أظهر مهارات لا تنكر وهو جدير بالليبيين

زعم المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية، محمد بويصير، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أظهر مهارات لا تنكر، مدعيا أنه جدير بالليبيين، بحسب تعبيره.

وقال بويصير في منشور عبر «فيسبوك»: “تراجع باتيلي عن مبادرته يعني أن القوى المحلية صارت هى صاحبة الكلمة، وأن بعثة الأمم المتحدة التي تنفق الملايين على بيروقراطية لا جدوى منها عليها أن توفر نفقاتها وأن تتحول للأعمال الخيرية”، وفقا لقوله.

وأضاف “الحكم في ليبيا سيكون محصلة التنافس بين القوى المحلية، وهنا يكون من يمتطى حصان السلطة أوفر حظا بالبقاء، لأنه من يتحكم بالفعل في اللجام وفي الموارد، وليس من السهل استبداله بآخر لغياب مؤسسات دستورية ممكن أن تطيح به، وأيضا لعدم وجود احتمال لانتفاضة شعبية، أما العمل العسكري فسيقمع بقسوة دوليا”، على حد وصفه.

وتابع “لسبب آخر مهم، فدبيية ليس رئيس لوزراء بريطانيا، ولا ألمانيا، بل رئيس لوزراء ليبيا التي لا تكترث غالبية أهلها إلا بما يعرف هو كيف يمدهم به بذكاء، وقد أظهر مهارات لا نستطيع أن ننكرها في ذلك، (هو جدير بالليبيين وهم جديرون به)”، بحسب حديثه.

واستطرد “سيبقى الأخرون في المشهد يصدرون قوائم أمنيات بوزارات جديدة تنتهي في سلة المهملات وقد يتآكل وجودهم أيضا، الانتخابات التي كنا نأمل فيها وحاولنا تخيل أن باتيلى سوف يقود العربة لإجرائها شاهرا سيفه ومحميا بتطلعات الليبيين، صارت سرابا، وأن السيد باتيلى قرر هو أيضا أن يستفيد كبيروقراطي من دوره في ليبيا، بدون قيادة ولا انتخابات ولا سيف ولا معارك ولا ليبيين ولا هم يحزنون، الأمر الوحيد الذي على عبد الحميد دبيبه أن يستعد له؛ هو المعركة التي نرى شراراتها الأولى في السودان والتي ستجره إلى ميدان لا أدري إن كان يحسنه”، وفقا لتعبيره.