الفاضلي: أردوغان بقى ليحمي ثروات ليبيا من النفط والغاز في البحر المتوسط

علق فتحي الفاضلي، الأستاذ الجامعي، على صورة جمعت عدد من رؤساء العالم خلال مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال الفاضلي في تدوينة بفيسبوك، “هل تذكرون هذه الصورة في مؤتمر برلين حول ليبيا، جمعت شلة ممن يطلق عليهم رؤساء، كانوا يتحدثون عن كيفية إخراج تركيا من المشهد الليبي ليمتصوا ما بقى من ثروات النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، عقب الاتفاقية الليبية التركية، لقد كانوا باختصار «يقرمون» في أردوغان: أين هم الآن”.

وتابع؛ “ميركل لم تعد مستشارة ألمانيا، تركت وحل محلها المستشار الحالي أولاف شولتس والذي انتُخِب في 8 ديسمبر 2021، ومصر غرقت في بحر لا قرار له من الديون حتى أنهار اقتصادها، بفضل عبقرية السيسي، وماكرون أصبح مكروهاً بسبب وقوفه ضد رغبات وطموحات شرائح غاضبة في مجتمعه، احتجاجات ومظاهرات وشغب، لم يتوقف”. بحسب كلامه.

وأكمل؛ “وبوتن دخل في حرب ضد أوكرانيا قلبت عليه العالم، وخسرت روسيا فيها مال، لا أول له ولا آخر، وخسرت رجال وعلاقات وسلاح، ودخل الاتحاد الأوروبي بأكمله في حرب بجانب أوكرانيا، استنزفت خزائنهم من المال والذهب والسلاح، ذهبت هباء منثورا، فالحروب لا تأتي إلا بالخسارة والدمار، والحروب لا منتصر فيها”. وفق قوله.

وختم الفاضلي موضحًا “حدث كل ذلك؛ وبقى أردوغان يقود تركيا، هكذا قرر الشعب التركي، بعد إرادة الله”.