بوقعيقيص: إحاطة باتيلي بلا رؤية

علقت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، على تفاصيل إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة بفيسبوك “بعد الانتظار وضرب المواعيد جاءت إحاطة السيد باتيلي، بلا رؤية”.

وكان باتيلي قد رأى في إحاطته أن «جهود لجنة (6+6) التي تضم ممثلين لمجلسي النواب و(الدولة) لإعداد القوانين الانتخابية، خطوة مهمة إلى الأمام، لكنها غير كافية لحل أكثر القضايا إثارة للخلاف»، وذلك بعد نحو أسبوعين من إعلان اللجنة التوصل إلى «اتفاق على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات».

وقال باتيلي إن ردود الفعل على إعلان اللجنة تشير إلى أن القضايا الرئيسية «ما تزال موضع خلاف شديد». وذكر منها «شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية، حتى لو حصل المرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، والأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات».

وأوضح باتيلي أن هذه المسائل «هي موضع خلاف كبير، وتتطلب أولاً وقبل كل شيء اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين، والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الليبي، ومن دون ذلك الاتفاق، ستظل أحكام القوانين المتعلقة بهذه المسألة غير قابلة للتطبيق، بل قد تؤدي إلى أزمة جديدة».