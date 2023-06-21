شركة الكهرباء تنفذ عددًا من المحطات الكهربائية بالجنوب

ليبيا – نفذت الشركة العامة للكهرباء عدد من المحطات الكهربائية بالجنوب ( محطة الزوية الشاطئ – محطة أم الأرانب – محطة طريق سبها أوباري )، وهي محطات من النموذج رقم (1)الألماني لأول مرة بالمنطقة الجنوبية، حيث استكملت الأعمال المدنية وكافة التجهيزات ويجري الآن تركيب المحولات والتوصيلات تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبوجناح في إطار مشروعات (عودة الحياة).

أبو جناح أكد بحسب مكتبه الإعلامي متابعته لكافة الأعمال حتى استكمال العمل بالمحطات، ومواصلة التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لإنشاء وتركيب مزيد من المحطات وتحسين جودة الشبكة الكهربائية بكافة المنطقة الجنوبية.

وأثنى أبوجناح على جهود الشركة العامة للكهرباء لتحسين القطاع وتقديم أفضل الخدمات لكافة ربوع البلاد.