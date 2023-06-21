الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة: وصول 7485 حاجاً ليبياً إلى مكة المكرمة

الوطن/متابعات

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وصول الرحلة 33 إلى مطار جدة قادمة من مطار معيتيقة، ليبلغ عدد الحجاج الليبيين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة 7485 حاجًا.

وأفادت الهيئة عبر حسابها على «فيسبوك»، بأن آخر رحلة للحجاج أن تصل الأراضي المقدسة خلال اليومين المقبلين.

ونشرت الهيئة مقطعًا مصوراً لاستعدادات لجنة المشاعر في بعثة الحج الليبية لاستقبال الحجاج في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقع مكان مخيم الليبيين على مسافة عشر دقائق مشياً على الأقدام من جسر الجمرات، وهو من أقرب المخيمات إلى جسر الجمرات.