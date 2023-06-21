الأسود: باتيلي جعل حكومة الدبيبة طرف المعادلة ويريد إدخالها في حوار سياسي

رأى عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، ميلود الأسود، أن ما حدث في مجلس الأمن هو دفاع واضح عن حكومة الدبيبة، من قبل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ومندوب حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة، الطاهر السني.

وقال الأسود، في تصريحات صحفية: “باتيلي لن يقدم أي حل للمشهد الحاصل، وهو عاجز عن فعل أي شيء منذ تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا وأصبح يقوم بإدارة الأزمة وليس حلها، وأصبح من الواضح حجم الإرباك الذي سببته لجنة 6+6 ونجاحها في الوصول لحلول وقوانين انتخابية توافقية ومن ينتقدها يقدم حججا واهية فقط”.

وأضاف “على مجلسي النواب والدولة تجاوز المبعوث الأممي والمضي قدما نحو الإصلاح والتغيير، بعد أن جعل حكومة الدبيبة طرف المعادلة ويريد إدخالها في حوار سياسي، وهو في الأصل نتيجة لحوار سياسي لم يكن طرفا فيه”.

وتابع “ملتقى جنيف جعل شرط التنازل عن رئاسة الحكومة أخلاقيا لكي يستطيع رئيسها الترشح، ولكن بموجب قانون لجنة 6+6 فهذا الشرط قانوني ملزم لمن يريد الترشح”.