في أول أيام الصيف.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

أعلنت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن أغلب مناطق البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على استقرار حالة الطقس، حيث درجات الحرارة القصوى خلال معدلاتها لهذا الشهر وتتراوح على المناطق الساحلية مابين (27–30)مْ ومابين(32–41)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

ويعتبر هذا اليوم 21 يونيو ( اى دخول فصل الصيف في النصف الشمالي للكرة الارضية حسب الحسابات الفلكية ) يعرف بالانقلاب الصيفي وهو اطوال ايام السنة نهارا واقصرها ليلاً .

واستبعد المركز أي تغير في الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم، ولا تغير في حالة الطقس على مناطق البلاد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي:

حالة السماء: صافية، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية من الخمس حتى سرت.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساءا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-34)مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية في المساء.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-37)مْ