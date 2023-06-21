الأسود: ماحدث في مجلس الأمن هو دفاع واضح من قبل باتيلي والسني عن حكومة الدبيبة

ليبيا – رأى عضو لجنة 6+6 بمجلس النواب ميلود الأسود، أن ماحدث في مجلس الأمن هو دفاع واضح من قبل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ومندوب ليبيا الطاهر السني عن حكومة عبد الحميد الدبيبة.

الأسود وفي تصريحات خاصة لمنصة”أبعاد، رأى أن باتيلي لن يقدم أي حل للمشهد الحاصل، وهو عاجز عن فعل أي شيء منذ تعيينه مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا وأصبح يقوم بإدارة الأزمة وليس حلها.

وأضاف :” أصبح من الواضح حجم الإرباك الذي سببته لجنة 6+6 ونجاحها في الوصول لحلول وقوانين انتخابية توافقية ومن ينتقدها يقدم حججا واهية فقط”.

وطالب مجلسي النواب والدولة بتجاوز المبعوث الأممي والمضي قدما نحو الإصلاح والتغيير، بعد أن جعل حكومة الدبيبة طرف المعادلة ويريد إدخالها في حوار سياسي، وهو في الأصل نتيجة لحوار سياسي لم يكن طرفًا فيه.

الأسود أوضح أن ملتقى جنيف جعل شرط التنازل عن رئاسة الحكومة أخلاقيا لكي يستطيع رئيسها الترشح، ولكن بموجب قانون لجنة 6+6 فهذا الشرط قانوني ملزم لمن يريد الترشح.