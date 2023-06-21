“حقوق الإنسان” تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياسات العداء للمهاجرين واللاجئين

الوطن| رصد

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساتها المعادية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وإيقاف إعادة المهاجرين واللاجئين القاصدين البلدان الأوروبية إلى ليبيا.

وجددت اللجنة في بيان لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أمس، رفضها التام للسياسات الأوروبية اتجاه قضية الهجرة واللاجئين وطالبي اللجوء.

كما طالبت دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية.

وقال البيان ” إن السياسات الاوروبية منافية للقيم الانسانية وللقانون الدولي الانساني، وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف “.

وأوضحت أن موقفها هذا يرتكز على منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات الجريمة المنظمة وتصاعد وثيرة انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحاياها بحسب بيان اللجنة.