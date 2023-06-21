رغم رفضها من ليبيين .. نورلاند يشيد بإحاطة باثيلي الأخيرة

أشاد الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد نورلاند، بما قدمه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، التي تناولت ما أسماه بالعقبات أمام الانتخابات.

وقال نورلاند، في تغريدة له، : “نشيد بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام باتيلي أمام مجلس الأمن للتعريف بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ونعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهوده الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات.” ‫

يشار إلى أن باثيلي، حدد أربع عقبات تخللت مسودة القوانين التي أعدتها اللجنة المشتركة (6+6)، تمثلت في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وضرورة إجراء جولتين مهما كانت نتيجة الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، والمادة الخاصة بضرورة إلغاء الانتخابات البرلمانية في حال فشل الانتخابات الرئاسية، إضافة لما يخص تكليف حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات.

وقد تحفظت العديد من الأطراف السياسية الليبية على ما ورد في إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن والتي كان من المنتظر أن تدعم مخرجات لجنة 6+6 أو تطرح الخطة البديلة التي سبق وأن طرحها باثيلي في إحاطته السابقة.