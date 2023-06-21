حراك ليبي لتشكيل حكومة جديدة وبدء تداول أسماء أبرز المرشحين

بدأت عدة أطراف سياسية في ليبيا، اتصالات ومشاورات مكثّفة لتشكيل حكومة موّحدة تتولى إدارة الانتخابات المعطلة منذ سنوات، وذلك تنفيذا لأحد مخرجات لجنة 6+6، بالرغم من الخلافات حول هذه المسألة.

وأقرّ الممثلون السياسيون الرئيسيون، حاجة البلاد لحكومة موّحدة مصغرّة تقوم بتهيئة المناخ والظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، على غرار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، الذين يدعمون فكرة تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة، بينما لم يتبيّن موقف هذا الأخير الذي يرفض ترك منصبه ويتمسك بإشراف حكومته على الانتخابات.

وفي الكواليس، انطلقت التحضيرات والمباحثات لتشكيل حكومة جديدة تحلّ محلّ حكومتي الدبيبة والحكومة المنبثقة عن البرلمان، و بدأ تداول الأسماء التي ستتولى رئاستها وسط توقعات باشتعال بورصة الترشيحات خلال الأيام القادمة.

وحتّى الآن، برز اسم المرّشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو، وتصدّر قائمة أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، والذي لم ينف في تصريح لـ”العربية.نت”، رغبته في قيادة حكومة الانتخابات وقدرته على النجاح في هذه المهمّة، خاصة بعد الدعم الذي تلقاه من عدد من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية من شرق وغرب البلاد، قال إنّهم أبدوا استعدادهم لتزكيته والدفع به لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وبعيو هو رجل أعمال من مدينة مصراتة ويقيم في العاصمة طرابلس، ومن الاقتصاديين البارزين في ليبيا، حيث سبق وأن توّلى عدة مناصب وأدار مؤسسات اقتصادية مملوكة للدولة داخل البلاد وخارجها، قبل دخوله المجال السياسي منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، التي تعطل إجراؤها بسبب خلافات قانونية بين قادة البلاد.

ويتوّقع بعيو أن تترشح أسماء أخرى لمنافسته على منصب رئيس الحكومة القادمة، لكنه يرى في نفسه الشخصية الليبية الجامعة القادرة على توحيد كافة الجهود والمؤسسات وكذلك المواقف حول العملية الانتخابية، باعتبار علاقاته المتينة مع كافة الأطراف السياسية والأمنية في شرق وجنوب وغرب البلاد.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أعلنت أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ينوون ترشيح المهندس “محمد المزوغي”، لرئاسة حكومة مصغرّة، عقب اجتماع استمعوا خلاله إلى رؤيته المستقبلية و برنامجه الحكومي.