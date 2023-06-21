الزوبية: لن يتم استبدال باتيلي مهما حدث

علّق جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي السابق، على مطالبة المترشح الرئاسي، إسماعيل الشتيوي المترشحين للانتخابات الرئاسية بتوجيه مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة، مطالبين فيها بسحب مندوبه في ليبيا عبدالله باتيلي.

وقال الزوبية، في تغريدة عبر «تويتر»: “مستر اسماعيل الشتيوي مترشح رئاسي ولا يعرف أن باتيلي ليس في يد غوتيرش بل مجلس الأمن وقد تحصل على موافقة روسيا والصين ولن يتم استبداله مهما حدث”.

وختم موضحًا “رجاءً المترشحين للرئاسة اشتركوا في دورات محو الأمية في السياسة، واسحب منشورك لأنه لغته فضيحة وغشم”.