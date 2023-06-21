عائشة القذافي : اليابان العظيمة تطمئنكم باستمرار معاقبتي دولياً

استهجنت عائشة معمر القذافي، تجاهل مجلس الأمن الدولي، لمعاناة الليبيين من جرائم الخطف والقتل، والتهجير في الداخل والخارج، والهجرة غير القانونية، وغيرها، وتركيزه على استمرار فرض عقوبات عليها وعلى بقية أفراد عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقالت عائشة القذافي، في تدوينة نشرتها على حسابها على انستغرام (حسابها الوحيد على كل مواقع التواصل الاجتماعي)، “أنعقد مجلس الأمن البارحة وكل العيون تترقب حكم من يحكمنا عن أنتشار السلاح / جرائم الخطف والقتل / عن المهجرين بالداخل والخارج / عن قوارب الموت / والكثير عن الانتخابات / عن أشلاء وطن.”

وأضافت، “لكن دولة اليابان العظيمة تجاوزت كل هذا و أرادت أن تطمئنكم أن عائشة القذافي مازالت معاقبة لأنها “أحبت أباها ولم تَخُنُهُ” وعندما زرت بيت الله ولا بيت سواه … نعم لم أستطع أداء مناسك العمرة حتى جاءتني الموافقة من نيويورك … ” لبيك اللهم لبيك “.”

يشار إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي التي تم تشكيلها منذ سنة 2011 تجدد دوريا، وبشكل شبه تلقائي فرض العقوبات على أفراد أسرة القذافي ومن بينهم أرملته السيدة صفية فركاش، وأبنتيه عائشة وهناء، وتشمل هذه العقوبات تقييد حركة التنقل والسفر بما في ذلك الأغراض الإنسانية والتواصل من أجل صلة الرحم، وأداء الفرائض الدينية، إلا بإذن مسبق من مجلس الأمن.