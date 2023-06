قال مكتب النائب العام إن نيابة جنوب طرابلس الابتدائية توصلت في تحقيقاتها إلى أسباب حريق محول خفض الجهد الكهربائي بمحطة الهضبة الفرعية.

وأوضح المكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، الثلاثاء، أن سبب نشوب الحريق هو حدوث انفجار في أحد محولات خفض الجهد تسبب في بدء الحريق وإخفاق نظام الإطفاء في إخماده.

وأضاف المكتب أن التحقيقات كشفت عن عدم تناسب احتياطات الأمن والسلامة مع المخاطر المحتملة وقصور نظام الإطفاء الذاتي نتيجة إهمال من أوكلت إليهم مهمة إدارته، مشيرا إلى أن التحقيقات طالت المنتسبين إلى قسم الأمن والسلامة، الذين رُفعت عليهم الدعوى الجنائية بسبب سلوكهم السلبي الناجم عن الإهمال والتقصير.

وكان مجلس إدارة شركة الكهرباء قد راسل مكتب النائب العام مطالبا بتشكيل فريق من وكلاء النيابة العامة للتحقيق في الحادثة، قبل إعلانها البدء في التحقيقات.

هذا وأفادت شركة الكهرباء باشتعال نيران في أحد محولات النقل بمنطقة الهضبة في طرابلس، بسبب تزايد الأحمال ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة، موضحة أن الحريق الذي اندلع بالمحطة تسبب بأضرار لحقت بأحد المحولات، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة الهضبة وبعض المناطق المجاورة، وفق قولها.

المصدر: مكتب النائب العام + شركة الكهرباء

The post النائب العام يكشف نتائج التحقيقات في حريق محطة كهرباء الهضبة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار