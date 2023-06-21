“الدبيبة” يستقبل وفداً من أعيان مدينة الزنتان لمناقشة آخر التطورات في المدينة

الوطن/متابعات

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، وفداً من أعيان مدينة الزنتان، وعدداً من القيادات الاجتماعية بالمدينة، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

وناقش الوفد مع الدبيبة آخر التطورات في المدينة، مُبدين دعمهم لحركة التنمية والتطوير التي تشهدها الزنتان مؤخرًا.

من جانبه، أكد الدبيبة حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين كافة، خاصةً فيما يتعلق بحل المختنقات والمشاكل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهًا إلى وجود نتائج ملموسة في تنفيذ خطة عودة الحياة عبر حزمة من المشاريع التطويرية داخل بلدية الزنتان.