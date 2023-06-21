السايح يبحث مع السفير الألماني سبل دعم مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، وذلك بديوان المجلس.

وأوضحت صفحة المفوضية على فيسبوك، في بيان، أنه” خلال اللقاء تم بحث آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات”.

وأردف البيان، أنه تم “استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية”.

وختم البيان موضحًا أنه “خلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد أونمخت على استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعبر عن إرادة الناخب الليبي وتطلعاته نحو السلم والاستقرار”.