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ترحيل 114 مهاجرًا غير قانوني من بنغازي برًا إلى الكفرة ومنها إلى دولهم

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى ترحيل عدد (114) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم برًا.

وأوضحت وحدة الإعلام الأمني بالفرع – عبر الحساب الرسمي على “فيسبوك” أن المهاجرين المرحلين الأيام الماضية من الجنسية السودانية والتشادية.

وأضافت وحدة الإعلام، أن من بين المرحلين 5 أشخاص مصابين بأمراض مختلفة، من ضمنهم امرأة وزوجها مصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الأيدز.

وأشارت وحدة الإعلام الأمني بالفرع إلى أنه تم تسليمهم إلى مركز إيواء الكفرة تمهيدًا ترحيلهم إلى بلادهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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