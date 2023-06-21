| المبعوث الأميركي يشيد بإحاطة باتيلي

|

2023/06/21 على الساعة 11:45

: أشاد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن، والتي قال إنها قدمت تعريفا بالعقبات الرئيسية أمام تحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وجدد نورلاند، في تغريدة على حساب السفارة الأميركية على “تويتر”، تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهود مبعوث الأمم المتحدة “الرامية إلى جمع صفوف الليبيين للتغلب على تلك العقبات”.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

يشار إلى أن باتيلي وصف ما انتهت إليه لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة بأنها “خطوة غير كافية لتسوية المشكلات العالقة في طريق الانتخابات”، لافتا إلى استمرار وجود أربع مسائل خلافية لم تتغلب عليها.

راجـــــــــــــع أيضا:

كيف استقبل الليبيون إحاطة باتيلي في مجلس الأمن؟

إحاطة باتيلي في مجلس الأمن.. إقرار بالفشل أم تمهيد لجولة حوار ليبية جديدة؟

نص إحاطة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن