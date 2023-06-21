الحصادي: باتيلي عقب إحاطته ينضم إلى الأطراف المعرقلة للانتخابات والمستفيدة من الوضع الراهن

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين،إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن ينضم إلى الأطراف المعرقلة للانتخابات والمستفيدة من الوضع الراهن.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أشار إلى أن فرصة التقارب بين مجلسي النواب والدولة وتوافق لجنة 6+6 على قوانيز الانتخابات التشريعية والرئاسية لم يحظ بها أي مبعوث سابق.

وأكد الحصادي أن لا قيمة لأي إحاطة لا تدعم رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات.