الأمم المتحدة : ماضون في دعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا

قال نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ريزدون زينينغا، إن البعثة الأممية مستمرة في دعمها للمفوضية العليا للانتخابات للتمكين من إجراء الانتخابات في البلاد.

وذكر زينينغا في تصريحات نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر، أن البعثة قدمت الدعم الفني للجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتعمل على مساعدة كافة الأطراف على إنهاء الأزمة في البلاد.

وأضاف في لقاء عبر الاتصال المرئي مع عدد من ممثلات وممثلي النساء والشباب من كافة أنحاء ليبيا لمناقشة ملاحظاتهم حول نتائج لجنة (6+6) أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي يواصل مساعيه لمساعدة جميع الأطراف على إيجاد حل للأزمة.

وقالت البعثة الأممية إن المشاركين والمشاركات في اللقاء، الذي أجري يوم الأحد الماضي، عبروا عن “بواعث قلقهم من كون مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة غير قابلة للتنفيذ، ومن احتمال اختطاف العملية السياسية قصد الحيلولة دون إجراء الانتخابات”.

وأشارت إلى أن المشاركين والمشاركات عبروا أيضا عن رغبتهم في “إنهاء حالة الانسداد السياسي والمراحل الانتقالية”.

وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسي النواب والأعلى للدولة بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

وفي أواخر الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام ليبية أن لجنة (6+6) توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر كانون الأول المقبل، والرئاسية في يناير كانون الثاني 2024.