“اوحيدة” للأحرار: باتيلي دخل نفقا مسلما وعلاقته مع الحكومة “مشبوهة”

قال عضو مجلس النواب “جبريل اوحيدة” إن الجلسة القادمة ستخصص للنظر في القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 عقب عيد الأضحى.

و أضاف اوحيدة في تصريح خص به الأحرار، الأربعاء، أن التعديل الدستوري الـ13 يلزم المجلسين بقبول قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان تنفيذ القوانين وتضمين الملاحظات التي أبدتها مفوضية الانتخابات إزاءها، على حد قوله.

واعتبر “اوحيدة” أن ما سيقوم به مجلس النواب هو إجراء شكلي، لافتا إلى أن المشكلات تكمن في ضرورة النظر في ملاحظات المفوضية وأخذها بعين الاعتبار للوصول إلى حل وإجراء الانتخابات.

وتابع “اوحيدة” القول إن هذه القوانين هي حزمة مما نص عليه التعديل الدستوري الـ13 والدعوة إلى انتخابات تحتاج إلى حكومة موحدة تشرف عليها ومتفق عليها، لافتا إلى أن البرلمان في حاجة إلى آلية لاختيار حكومة للإشراف على هذه القوانين وإلا فلن تنفذ.

علاقة باتيلي بالدبيبة مشبوهة

وعن موقف باتيلي من تشكيل الحكومة رأي “اوحيدة” أن تخلي باتيلي عن هذه الخطوة أدخله في نفق مظلم يصعب الخروج منه، إلى جانب ممارسة معظم الدول النافذه إلى جانب حكومة “الدبيبة” ضغوطات خارجية تمنع من إجراء انتخابات.

ووصف “اوحيدة” علاقة المبعوث الأممي وحكومة الوحدة الوطنية بـ”المشبوهة”، مشيرا إلى أنها حكومة نتيجة توافق الأطراف ولسيت طرفًا بذاتها، قائلا إنه ليس من حق “باتيلي” أن يجتمع معها ويأخذ بملاحظاتها ويعرضها على مجلس الأمن بحجة أن هناك أطرافا لا تريد إجراء الانتخابات.

