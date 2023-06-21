مستشفى تساوة: نستقبل يومياً من 3 إلى 5 إصابات من لدغات العقارب

أكد رئيس إدارة التوعية والتثقيف الصحي بمستشفى تساوة القروي، حسام مطر، أنه يتم “استقبال ما بين 3 إلى 5 إصابات يوميا بلدغات العقارب من مختلف الفئات العمرية”.

وقال مطر، في تصريح صحفي، إن “كل الحالات تتلقى الإسعافات الضرورية وتغادر وهم بصحة جيدة”.

وأضاف “استقبلنا قرابة 45 إصابة منذ بداية الشهر الحالي منها قرابة 12 طفل، ولم نسجل وفيات”.

وأردف أن “الكادر الطبي والطبي المساعد متوفر، ولدينا كميات من الأمصال المضادة للدغات العقارب والأفاعي”.

وتابع أن “المستشفى يستقبل الإصابات من تسع محافظات تابعة لبلدية وادي عتبة ولم نضطر لنقل أي إصابة خارج البلدية”.

وختم موضحًا أن “البلدية تعمل على مكافحة العقارب والزواحف كافة ولكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 45° والرياح يزيد انتشارها”.