المنفي يبحث ملف المصالحة مع أكاديميين وقيادات اجتماعية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، عدداً من الأكاديميين والأعيان والمشائخ في ليبيا، لبحث سُبل دعم ملف المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن المنفي أكد خلال اللقاء، على دور الأكاديميين وأعيان ومشائخ ليبيا من أجل دعم ملف المصالحة وتفعيله بشكل حقيقي في كل أنحاء البلاد، مؤكدا أن المجلس الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، ويتعامل مع جميع الأطراف الدولية والمحلية كشركاء، واستمع للجميع من خلال عقدنا لقاءات وزيارات قمت بها شرقاً وجنوباً وغرباً.

وأوضح المنفي، أن المجلس تعامل مع كل الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، من بينها ملفات الإفراج على المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين بالبلاد بشكل عام إلى مدنهم ومناطقهم.