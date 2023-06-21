وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة يعلن إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة

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أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المكلف سهيل بوشيحة إعفاء الشركات الإسبانية من الرسوم السابقة أثناء توقفهم عن العمل بليبيا.

وأضاف بوشيحة خلال اللقاء مع المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار الإسباني “أليسيا فاريلا” والسفير الإسباني لدى ليبيا “خافيير لاراشي”، أن هذه الخطوة تأتي بهدف تشجيع عودة الشركات للعمل من ليبيا.

ودعا وزير الاقتصاد المكلف الجانب الإسباني إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة من البلدين.

وشدد بوشيحة على ضرورة تقديم التسهيلات من المملكة الإسبانية لرجال الأعمال الليبيين الراغبين بالاستثمار في إسبانيا.

وأكد وزير الاقتصاد، أن قانون الاستثمار الليبي يتمتع بالمرونة ويمنح مزايا لجذب الاستثمار الأجنبي.

بدورها أكدت المدير العام للتجارة الخارجية والاستثمار الإسباني رغبة الشركات الإسبانية في تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في ليبيا.

يشار إلى أن اللقاء تطرق إلى بحث تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإمكانية عودة الشركات الإسبانية للعمل من ليبيا.