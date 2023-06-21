المانع: أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعاً كبيراً ومبالغاً فيه

ليبيا – أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع،أن أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعاً كبيراً ومبالغاً فيه.
المانع وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،قال:” لم يصلنا شيء من الأضاحي المستورد، ولا زلنا ننتظر حصة البلدية لو كان هناك حصص”.
وأضاف:” في السابق كانت تصلنا أضاحي من الجانب الجزائري، ولكن لديهم أيضا غلاءً كبير أيضاً”.
وبالنسبة لمعبر الدبداب، أوضح المانع قائلاً:” لا زلنا ننتظر تجاوب الجانب الجزائري مع استعدادنا وجهوزيتنا التامة أمنياً ولوجستياً لافتتاحه”.
المانع نوه إلى أن الجانب الجزائري لا يزال لديه مخاوف أمنية، مؤكدًا أنه طالبهم باجتماع لسماع مخاوفهم.
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