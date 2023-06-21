المنفي: الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء

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وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن المجلس الرئاسي يتعامل مع كل المناطق والمدن الليبية على حد سواء، ويتعامل مع جميع الأطراف الدولية والمحلية كشركاء.

وأضاف المنفي خلال لقائه عدداً من الأكاديميين والأعيان والمشايخ في ليبيا :”استمع للجميع من خلال عقدنا لقاءات وزيارات قمت بها شرقاً وجنوباً وغرباً”.

وأوضح، أن المجلس تعامل مع كل الملفات السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، من بينها ملفات الإفراج على المعتقلين السياسيين، وعودة المهجرين بالبلاد بشكل عام إلى مدنهم ومناطقهم.

وأكد المنفي، على دور الأكاديميين وأعيان ومشايخ ليبيا من أجل دعم ملف المصالحة وتفعيله بشكل حقيقي في كل أنحاء البلاد.

ومن جانبهم، أثنى الأكاديميين والأعيان والمشايخ، على الدور الإيجابي للمجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة، وفي العملية السياسية بشكل عام.

وأكدوا دعمهم للقيادة السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي ورئيسه في كل الملفات التي يتعاطى معها.