الدبيبة: حققنا نتائج ملموسة في تنفيذ خطة “عودة الحياة”

استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، وفداً من أعيان مدينة الزنتان وعدداً من القيادات الاجتماعية بالمدينة، في إطار سلسلة من اللقاءات المكثفة مع القيادات الاجتماعية من مختلف مناطق البلاد.

وأوضحت صفحة حكومة الدبيبة، على فيسبوك، أن الاجتماع ناقش “آخر التطورات في المدينة، وأبدى الوفد دعمه لحركة التنمية والتطوير التي تشهدها الزنتان مؤخراً، بسبب إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق تنمية مستدامة في المدينة”.

من جانبه، أكد الدبيبة، “حرص الحكومة على الاستماع لمطالب المواطنين كافة، خاصة فيما يتعلق بحل المختنقات والمشاكل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين”، منوهاً إلى “وجود نتائج ملموسة في تنفيذ خطة عودة الحياة عبر حزمة من المشاريع التطويرية داخل بلدية الزنتان”.