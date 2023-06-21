الأمين: باتيلي يعمل على خطة تحقق سبل الترشح لكل المرشحين منهم سيف الإسلام وحفتر

ليبيا – علق القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا،عل إحاطةالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، قائلاً:” إحاطة باتيلي الفاقد للخطة والرؤية ولعبته المتدرجة لتمرير أي قوانين مفصلة بلا أي معيارية ديمقراطية أو ذات مصداقية ( حرة ،شفافة، نزيهة ) يسميها هو بالشاملة والمتزامنة لا إقصاء فيها للمجرمين والعسكر والفاسدين في ظل عدم وجود دستور.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رأى أن باتيلي يعمل على خطة تحقق سبل الترشح لكل المرشحين الجديين باعتبارهم مرشحي الدولي والإقليمي وهذا يخالف مزاعمه ومزاعم كل السفراء والأمم المتحدة عن الملكية الليبية، فالغاية هي تفصيل لعبة كراسي لكل المرشحين كوكلاء للمتدخلين في ليبيا.

وأضاف :” قوانين بوزنيقة المنحوتة من التعديل13 اللادستوري ليست إلا مقدمة يريد باتيلي والدول المتدخلة فرضها بعد فتحها للتعديلات ليس لإرضاء عموم الشعب الليبي، بل لإرضاء تحفظات ومخاوف الداعمين للمرشحين والمرشحين أنفسهم، وهي تمثل حالة توريط متدرج في قوانين تعوزها الديمقراطية وفاقدة لمبادىء تكافؤ الفرص وخالية من نزاهة وأهلية المترشحين كونهم متلبسين بالجرائم ومتهمين بها وتطالهم الكثير من النقائص المعيبة”، بحسب زعمه.

الأمين أنهى حديثه:” أما ما سماه بلجنة عالية فهذا هو الوهم المنتظر، فالرجل مشتبك مع عقيلة صالح وخالد المشري ومرحب بتعديل الـ13 المعيب ومقدر لقوانين بوزنيقة ولا مشكلة له معها إلا بتعديلها وهو ينسى أنها بنيت على باطل وبإرادة غير دستورية و بلجان غير قانونية،فعن أي لجنة يتحدث وهو قد صرح بأنه يقبل ويدعو لعدم إقصاء سيف القذافي ولا حفتر”.