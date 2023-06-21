الأسود: “باتيلي” لن يقدم أي حل للمشهد الحاصل في ليبيا

الوطن|رصد

قال عضو لجنة 6+6 بمجلس النواب ميلود الأسود، إن ماحدث في مجلس الأمن هو دفاع واضح من قبل المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي ومندوب ليبيا الطاهر السني على الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف عضو اللجنة في تصريحات صحفية، أن “باتيلي” لن يقدم أي حل للمشهد الحاصل، وهو عاجز عن فعل أي شيء منذ تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا وأصبح يقوم بإدارة الأزمة وليس حلها.

وبين الأسود، أنه من الواضح أصبح حجم الإرباك الذي سببته لجنة 6+6 ونجاحها في الوصول لحلول وقوانين انتخابية توافقية ومن ينتقدها يقدم حججا واهية فقط.

وأوضح عضو لجنة 6+6 ، أنه “على مجلسي النواب والدولة تجاوز المبعوث الأممي والمضي قدما نحو الإصلاح والتغيير، بعد أن جعل حكومة الدبيبة طرف المعادلة ويريد إدخالها في حوار سياسي، وهو في الأصل نتيجة لحوار سياسي لم يكن طرفا فيه”.