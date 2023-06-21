نورلاند يبحث القاعدة القانونية للانتخابات مع الدبيبة

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وبحث معه ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني.

وقالت منصة حكومتنا، أن الدبية أكد حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.

فيما أكد نورلاند، دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر: “تحدثت أنا ورئيس الوزراء الدبيبة حول أهمية الانتهاء من القاعدة القانونية ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي للمرور بسرعة الى الانتخابات لمواكبة تطلعات الشعب الليبي.”

يشار إلى أن إقرار القاعدة الدستورية وإصدار القوانين الانتخابية، من ضمن المهام الأصيلة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، وقد تم تكليف اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلسي النواب والدولة لصياغة القوانين الانتخابية.