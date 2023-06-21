الشيباني: إحاطة باتيلي كانت دبلوماسية باهتة ولم تضع نقطة على حرف

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن كانت دبلوماسية باهتة لم توضح شيء ولم تضع نقطة على حرف.

الشيباني أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه يفهم من بين سطورها أنه لا يوافق على ما جاءت به لجنة 6+6 وعلى رأسها انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة موحدة للاشراف على الانتخابات.

وتابع “تناغم في ذلك مع ممثل اميركا الذي قال (ضرورة التنسيق مع باثيلي لتوفير مناخ مناسب لاجراء الانتخابات)، لافتاً إلى أن العالم لم يتفق على حل الأزمة الليبية والليبيين يساعدون على ذلك.