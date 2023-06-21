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موظفو شركة خدمات المراكز الإدارية يطالبون بمرتباتهم المتوقفة مند 36 شهرًا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تعهد عميد بلدية سرتمختار المعدانيخلال اللقاء الذي حضره رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت الشيخمفتاح مرزوق المعدانيبزيادة التواصل لإيجاد حل  لرفع المعاناة عن أكثر من 700 أسرة ليبية لم تستلم مرتباتها لأكثر من “3 سنوات، خصوصًا مع اقتراب عيدالاضحى.

وبحث اللقاء الذي جمع عميد بلدية سرت مع عدد من موظفي الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية الكائن مقرها الرئيسي بسرت آلية حلتأخر صرف مرتبات ومستحقات موظفي الشركة مند أكثر من “3 سنواتمتواصلة.

وقد نظم الموظفون في وقت سابق وقفات احتجاجية خلال العام الماضي للمطالبة بحقوقهم المالية والإدارية.

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الوطن الليبية

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